Трамп ожидает победы над Ираном сразу после выборов в США Трамп: Иран не продержится дольше ноября

Москва9 сен Вести.Вооруженный конфликт между США и Ираном завершится после промежуточных выборов в американский Конгресс, которые пройдут в начале ноября. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс.

Американский лидер считает, что Иран не сможет противостоять войскам США дольше обозначенного им срока.

Я думаю, что война закончится сразу после выборов, потому что они не могут больше держаться сказал Трамп

Он также предположил, что Иран будет пытаться повлиять на выборы в США, чтобы его оставили в покое и позволили получить ядерное оружие.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио предупредил Иран, что тот будет терять нефтяные танкеры в ответ на каждую атаку на американские военные корабли.