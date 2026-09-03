Трамп предрек скорую победу над Ираном Трамп заявил о скорой победе над Ираном

Москва3 сен Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал скорую победу над Ираном, при этом не раскрыл, когда конкретно она случится.

Но что касается Ирана, как только мы победим, а это произойдет скоро​​​. Мы уже победили, потому что у них [Ирана] не может быть ядерного оружия сказал глава Белого дома в интервью телеканалу GB News

По словам американского лидера, если бы Вашингтон вышел из конфликта с ИРИ сейчас, Тегерану потребовалось бы 25 лет, чтобы восстановить свой ядерный потенциал.

Накануне Трамп заявил, что США готовы нанести новые удары по Ирану в любое время.