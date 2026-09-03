Москва3 сенВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал скорую победу над Ираном, при этом не раскрыл, когда конкретно она случится.
Но что касается Ирана, как только мы победим, а это произойдет скоро. Мы уже победили, потому что у них [Ирана] не может быть ядерного оружиясказал глава Белого дома в интервью телеканалу GB News
По словам американского лидера, если бы Вашингтон вышел из конфликта с ИРИ сейчас, Тегерану потребовалось бы 25 лет, чтобы восстановить свой ядерный потенциал.
Накануне Трамп заявил, что США готовы нанести новые удары по Ирану в любое время.