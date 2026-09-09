Москва9 сенВести.Иран будет расплачиваться танкерами за каждую атаку на американские военные корабли. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Иран продолжает пытаться атаковать корабли ВМС США. И за каждый раз, когда они делают это или пытаются, они будут терять танкерыцитирует заявление Рубио РИА Новости
Центральное командование США сообщило в соцсети Х об уничтожении американскими военными пяти нефтяных танкеров Ирана в ответ два обстрела КСИР американского военного корабля.
Ранее стало известно, что Иран обстрелял две военные базы, используемые США, на территории Иордании. По ним в общей сложности было выпущено не менее 20 ракет.