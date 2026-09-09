Рубио: за каждую атаку на корабли ВМС США Иран будет терять танкеры

В Госдепе пригрозили Ирану потерей танкеров за каждую атаку на ВМС США Рубио: за каждую атаку на корабли ВМС США Иран будет терять танкеры

Москва9 сен Вести.Иран будет расплачиваться танкерами за каждую атаку на американские военные корабли. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Иран продолжает пытаться атаковать корабли ВМС США. И за каждый раз, когда они делают это или пытаются, они будут терять танкеры цитирует заявление Рубио РИА Новости

Центральное командование США сообщило в соцсети Х об уничтожении американскими военными пяти нефтяных танкеров Ирана в ответ два обстрела КСИР американского военного корабля.

Ранее стало известно, что Иран обстрелял две военные базы, используемые США, на территории Иордании. По ним в общей сложности было выпущено не менее 20 ракет.