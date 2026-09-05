Три иранских нефтяных танкера подверглись атаке США Пентагон: ВМС США атаковали три иранских нефтяных танкера

Москва5 сен Вести.Американские военные нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам, сообщило Центральное командование Пентагона.

Центральное командование вывело из строя три танкера для сырой нефти заявили там

По данным ведомства, суда были выведены из строя у побережья острова Харк, в районе Джаска и в Оманском заливе. В Пентагоне заявили, что атаки стали ответом на запуск баллистических ракет по двум кораблям ВМС США.

Американское командование утверждает, что авианосцу и эсминцу удалось уклониться от ракет, при этом никто из военнослужащих не пострадал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает противостояние с Ираном незначительным конфликтом.

Соединенные Штаты Америки и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по израильским и американским объектам.

В середине июня Иран и США подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако спустя некоторое время стороны вновь обменялись ударами. На данный момент конфликт остается неурегулированным.