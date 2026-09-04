Трамп заявил, что конфликт с Ираном не так серьезен Трамп назвал конфликт США с Ираном "пустяком"

Москва4 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что считает противостояние с Ираном незначительным конфликтом.

Многие не называют это войной​​​. Я называю это военным конфликтом, потому что для нас это пустяки. Это не что-то большое сказал он журналистам в Белом доме

Так американский лидер прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который накануне заявил, что не стал бы называть происходящее войной, несмотря на возобновление американских ударов по Ирану.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по израильским и американским объектам.

В середине июня Иран и США подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако спустя некоторое время стороны вновь обменялись ударами. На данный момент конфликт остается неурегулированным.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время нанести удар по иранской горе Пикакс, под которой, по мнению Вашингтона, находится новый ядерный объект ИРИ.