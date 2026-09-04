Москва4 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время нанести удар по иранской горе Пикакс.
Мы, возможно, очень скоро ударим по горе Пикакссказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме
Вашингтон утверждает, что новый ядерный объект Ирана находится вблизи города Натанз под горой Пикакс. В конце июля Трамп заявил, что если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, США нанесут удар по горе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по израильским и американским объектам.
В середине июня Иран и США подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако спустя некоторое время стороны вновь обменялись ударами. На данный момент конфликт остается неурегулированным.