Трамп заявил о возможном скором ударе США по горе Пикакс

Трамп заявил, что США в ближайшее время ударят по горе Пикакс Трамп заявил о возможном скором ударе США по горе Пикакс

Москва4 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время нанести удар по иранской горе Пикакс.

Мы, возможно, очень скоро ударим по горе Пикакс сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме

Вашингтон утверждает, что новый ядерный объект Ирана находится вблизи города Натанз под горой Пикакс. В конце июля Трамп заявил, что если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, США нанесут удар по горе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ нанес удары по израильским и американским объектам.

В середине июня Иран и США подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако спустя некоторое время стороны вновь обменялись ударами. На данный момент конфликт остается неурегулированным.