CNN: США могут ударить по предполагаемому ядерному объекту у иранского Натанза

CNN назвал район возможных новых ударов США по Ирану CNN: США могут ударить по предполагаемому ядерному объекту у иранского Натанза

Москва1 авг Вести.США в эти выходные могут осуществить удары по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана, который, по утверждению Вашингтона, находится вблизи города Натанз под горой Пикакс (Коланг Газ Ла).

Детали планируемой операции не раскрываются, однако Вооруженные силы США готовы атаковать как ядерные, так и энергетические объекты Исламской Республики, сообщает телеканал CNN.

При этом Белый дом опасается, что бомбардировка объектов энергетической инфраструктуры Ирана может спровоцировать ответные удары Тегерана по союзникам Вашингтона в Персидском заливе. Это, в свою очередь, способно вызвать серьезные потрясения на глобальном энергетическом рынке, отмечается в публикации.

Телеканал CBS News сообщал, что США и Израиль планируют нанести масштабные удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Ирана в ближайшие выходные. Основными целями могут стать нефтеперерабатывающие предприятия и электростанции.

Новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней, сообщила газета The Wall Street Journal.

Тегеран заявил о наличии "масштабного плана ответных мер" в случае новой серии американо-израильских атак.

21 июля президент США Дональд Трамп, комментируя возможное перемещение иранских ядерных центрифуг к горе Пикакс (Коланг Газ Ла), заявил о готовности военных нанести мощный удар по этому району.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обвинения Вашингтона в отношении предполагаемого нового ядерного объекта безосновательны. По его словам, "навязчивое внимание США к горе Коланг Газ Ла, где ядерная деятельность не ведется, является сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушений и диверсий".