Трамп заявил, что Иран ни при каких условиях не должен обладать ядерным оружием

Трамп назвал главную цель США в противостоянии с Ираном Трамп заявил, что Иран ни при каких условиях не должен обладать ядерным оружием

Москва17 авг Вести.Иран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием, в этом главная цель США, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Главная цель всегда заключалась и будет заключаться в том, чтобы Иран ни при каких обстоятельствах не обладал ядерным оружием написал Трамп в соцсети Truth Social

Неделю назад The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации писала, что Трамп готов завершить конфликт с Ираном и без ядерной сделки, но только в том случае, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив для прохода судов.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, которые позже были приостановлены. По словам представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, переговоры по урегулированию даже не начаты из-за грубых и масштабных нарушений со стороны США.

До начала американо-израильских атак на Иран через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.