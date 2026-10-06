Трамп: конфликт США с Ираном закончится "по-хорошему или не очень"

Трамп обозначил два варианта завершения конфликта США и Ирана Трамп: конфликт США с Ираном закончится "по-хорошему или не очень"

Москва6 окт Вести.США намерены завершить конфликт с Ираном, вопрос только в способе, который выберет администрация Белого дома. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон доведет начатое до конца, и метод решения может быть как мирным, так и нет. Трамп добавил, что вскоре станет известно, какой именно путь выбрали Соединенные Штаты.

Нам нужно довести дело до конца. Вопрос лишь в том, как мы хотим это сделать: по-хорошему или не очень. Вы узнаете об этом довольно скоро сказал он на мероприятии в штате Мэриленд

В ночь на 18 июня 2026 года между Тегераном и Вашингтоном был подписан меморандум, который предусматривал окончание конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские вооруженные силы осуществили несколько серий ударов по территории Ирана.

Центральное командование ВС США заявило, что эти шаги стали ответом на "враждебные действия" Тегерана в отношении коммерческих судов, следовавших через Ормузский пролив.

6 октября глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что процесс открытия названного пролива займет максимум неделю, если США примут предложенный Тегераном план по урегулированию. Американская сторона отвергла эту инициативу.