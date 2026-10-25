Москва25 октВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выбирает между заключением соглашения с Ираном и тем, чтобы "покончить" с Исламской Республикой.
Мне предстоит сделать выбор. Покончить с ним, что будет очень просто, или заключить сделкусказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News
Американский лидер добавил, что стоимость нефти снизится сразу после окончания конфликта с Ираном.
Ранее американский посол в Турции Томас Баррак заявил, что США могут начать атаку на территорию Ирана в выходные на этой неделе. Трамп, комментируя слова дипломата, подчеркнул, что ему ничего об этом не известно.
При этом позже президент США отметил, что в Вашингтоне допускают возможность возобновить удары по Ирану, если стороны не заключат сделку.