Трамп выбирает между сделкой с Ираном и тем, чтобы "покончить с ним"

Трамп заявил о двух сценариях в отношении Ирана Трамп выбирает между сделкой с Ираном и тем, чтобы "покончить с ним"

Москва25 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выбирает между заключением соглашения с Ираном и тем, чтобы "покончить" с Исламской Республикой.

Мне предстоит сделать выбор. Покончить с ним, что будет очень просто, или заключить сделку сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News

Американский лидер добавил, что стоимость нефти снизится сразу после окончания конфликта с Ираном.

Ранее американский посол в Турции Томас Баррак заявил, что США могут начать атаку на территорию Ирана в выходные на этой неделе. Трамп, комментируя слова дипломата, подчеркнул, что ему ничего об этом не известно.

При этом позже президент США отметил, что в Вашингтоне допускают возможность возобновить удары по Ирану, если стороны не заключат сделку.