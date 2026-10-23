Трамп заявил, что ничего не знает о возможности удара США по Ирану в выходные

Трамп отреагировал на слова посла США о возможном ударе по Ирану в эти выходные Трамп заявил, что ничего не знает о возможности удара США по Ирану в выходные

Москва23 окт Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможности удара Соединенных Штатов по Ирану в выходные на этой неделе.

Специальный представитель США по Сирии и Ираку, американский посол в Турции Томас Баррак ранее заявил, что США могут атаковать территорию Исламской Республики на выходных.

Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать соответствующее заявление Баррака.

Я ничего не знаю об этом ответил Трамп

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что США и Израиль не планируют проводить операцию против Ирана до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.