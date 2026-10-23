Москва23 октВести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о возможности удара Соединенных Штатов по Ирану в выходные на этой неделе.
Специальный представитель США по Сирии и Ираку, американский посол в Турции Томас Баррак ранее заявил, что США могут атаковать территорию Исламской Республики на выходных.
Журналисты попросили главу Белого дома прокомментировать соответствующее заявление Баррака.
Я ничего не знаю об этомответил Трамп
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что США и Израиль не планируют проводить операцию против Ирана до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.