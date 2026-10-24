США могут возобновить боевые действия против Ирана, пишут СМИ WSJ: Трамп склоняется к возобновлению военных действий против Ирана

Москва24 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы возобновить военные действия против Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации журналистов, главе Белого дома представили несколько вариантов операции против Исламской Республики: от ударов по ядерным объектам и инфраструктуре, например, мостам, до наступательных действий на иранских островах.

Трамп склоняется к возобновлению крупномасштабных боевых действий, хотя окончательных решений пока не принято говорится в публикации

Ранее американский посол в Турции Томас Баррак заявил, что США могут атаковать территорию Ирана в выходные на этой неделе. Трамп, комментируя слова дипломата, подчеркнул, что ему ничего об этом не известно.

В Белом доме отмечали, что США и Израиль не планируют операцию против республики до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.