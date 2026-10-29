СМИ: США предупредили союзников о возможном возобновлении атак на Иран AP: США предупредили страны Ближнего Востока о возможных ударах по Ирану

Москва29 окт Вести.Соединенные Штаты предупредили государства Ближнего Востока и своих союзников в регионе, что могут возобновить атаки на Иран после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп, как уточняется, пока не принял решение, стоит ли наносить новые удары по Исламской Республике.

Американские чиновники сказали нескольким ближневосточным странам и региональным союзникам быть готовыми к потенциальному возобновлению военных действий против Ирана после промежуточных выборов говорится в материале

Накануне портал Axios написал, что Штаты и Израиль подготовили сценарий возобновления ударов по Ирану. Подчеркивалось, что операция будет включать в себя неделю массированных ударов по иранскому руководству, объектам энергетического, ядерного и инфраструктурного секторов.

Ранее Трамп заявил, что конфликт с Тегераном в скором времени завершится.