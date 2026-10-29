Axios: США и Израиль подготовили сценарий возобновления ударов по Ирану

Axios: США и Израиль обсуждают возобновление ударов по Ирану Axios: США и Израиль подготовили сценарий возобновления ударов по Ирану

Москва29 окт Вести.Соединенные Штаты и Израиль подготовили сценарий возобновления ударов по Ирану.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

В случае отсутствия соглашения в последнюю минуту, возобновление бомбардировок, по всей видимости, произойдет вскоре после промежуточных выборов сказано в публикации

По информации источников, операция, как ожидается, будет включать в себя неделю массированных ударов по иранскому руководству, объектам энергетического, ядерного и инфраструктурного секторов.

При этом региональные посредники, возглавляемые Катаром, стараются предотвратить обострение ситуации. Катарские власти пытаются убедить Иран разрешить инспекторам ООН посетить разбомбленные ядерные объекты в обмен на частичное смягчение санкций со стороны США.

Кроме того, сообщалось, что страны Ближнего Востока всерьез обеспокоены обстановкой вокруг Ирана. Востоковед и политолог Елена Супонина рассказала, что в случае, если США действительно вознамерятся устроить новые атаки на Иран, то предотвратить их ближневосточным государствам будет крайне сложно.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может нанести новые удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс.