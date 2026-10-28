Москва28 окт Вести.Страны Ближнего Востока всерьез обеспокоены обстановкой вокруг Ирана. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила востоковед и политолог Елена Супонина.

По ее словам, это подтверждает и недавний приезд в Тегеран высокой делегации, в состав которой входили представители стран Мекканского оборонного альянса (Саудовская Аравия, Турция и Пакистан).

В Тегеран приехали люди, которые непосредственно занимаются вопросами безопасности в регионе и в том числе курируют иранское досье. Почему они вдруг так забеспокоились? Потому что поведение президента США Дональда Трампа непредсказуемо. Для стран, которые прямо граничат с Ираном и стран чуть поодаль все происходящее очень сильно бьет по экономике и по системе безопасности. Поэтому, не рассчитывая уже на США, они предпринимают усилия самостоятельно и ищут других посредников. В том числе обращают внимание на Россию заявила эксперт

При этом, подчеркнула Супонина, Европу в качестве актора в данном вопросе ближневосточные государства не рассматривают.

На Ближнем Востоке на Европу вообще не обращают внимания, воспринимая ее как слабого игрока, который ничего не может. При этом в целом в ближневосточном регионе настрой такой: надо срочно предпринимать что-то самостоятельно, искать тех, кто может помочь, у кого не бывает семь пятниц на неделе. И в этом смысле Россия опять-таки кажется тем игроком, который, по крайней мере, понятен, надежен и принципиален заявила она

Однако, добавила эксперт, в случае если США действительно вознамерятся устроить новые атаки на Иран, то предотвратить их ближневосточным государствам будет крайне сложно.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может нанести новые удары по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс.