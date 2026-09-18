Небензя: США не знают, как выйти из конфликта с Ираном без потери лица Небензя: США могут потерять союзников на Ближнем Востоке из-за Ирана

Москва18 сен Вести.США не знают, завершить конфликт с Ираном и не потерять лицо. Ситуация может привести к утрате Вашингтоном союзников на Ближнем Востоке. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Иран оказался для США нелегким противником.

Такое впечатление, что американская администрация не знает, как выйти из этого конфликта без потери лица. Потому что цели были заявлены, но не осуществлены заявил Василий Небензя

Он отметил, что Иран не стал очередной легкой прогулкой для американцев, как это было в других местах, и показал способность к сопротивлению.

Страны Персидского залива жалуются, что на них падают иранские ракеты, которые летят в ответ на атаки американцев и бьют по базам США, которые расположены в этих странах.

Так и хочется задать вопрос по этому поводу: ну что, сынку, помогли тебе твои янки? Они должны были обеспечить безопасность этих государств сказал российский дипломат

Василий Небензя добавил, что в странах Персидского залива ему уже открыто говорят, что они начали разочаровываться в способности американцев обеспечить зонтик безопасности над их странами.