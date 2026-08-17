Москва17 авг Вести.Действия США в отношении Ирана способствуют потере ими контроля над всем регионом Ближнего Востока. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" востоковед, журналист, советник генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.

По мнению востоковеда, не совсем последовательные действия США в конфликте с Ираном способствуют выходу всего Ближнего Востока из-под американского контроля.

Одно дело, когда ты всех запугал и все под угрозой того, что с ними может произойти то же самое, беспрекословно выполняют твои приказы и все как один встают под твои знамена и идут разбираться с твоей очередной жертвой, лишь бы самим не оказаться на его месте. А здесь совершенно иная ситуация. Никто не хочет потакать вот этому вот пьяному, неадекватному… ковбою, который просто начинает задирать людей на улицах и говорить, что он прав и что так и должно быть. В этом смысле, конечно, читая региональную прессу, я понимаю, что то, с чем американцы, собственно говоря, боролись, именно это они и приближают очень активно. Ближний Восток выходит из-под американского контроля, и это становится необратимым сказал Керимов

Также востоковед заявил, что США вывели свое противостояние с Ираном на новый уровень, но так и не смогли достичь ни одной из своих целей.