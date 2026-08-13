США принесут в жертву интересы своих партнеров в любой момент, считает эксперт Эксперт Керимов: США принесут в жертву интересы своих партнеров в любой момент

Москва13 авг Вести.США принесут в жертву интересы своих партнеров в любой удобный момент, когда посчитают нужным. Об этом ИС "Вести" заявил советник генерального директора международного ИА "Россия сегодня", востоковед, журналист Турал Керимов.

По его словам, происходящее в последние годы демонстрирует, что США никого не защитят.

Верить Соединенным Штатам больше нельзя. Соединенные Штаты принесут в жертву интересы своих партнеров в любой удобный момент, когда посчитают это нужным, как, собственно, было в начале этого года с арабскими монархиями Персидского залива, вообще с арабскими союзниками на Ближнем Востоке в угоду Израилю. Начали войну против Ирана, и Иран начал наносить ответные удары по американским базам-объектам на территории этих государств, то есть они, по сути дела, были использованы в качестве живого щита. Такая террористическая тактика, естественно, союзничеством это назвать невозможно сказал он

Также востоковед обратил внимание на попытки Вашингтона спровоцировать эти государства начать войну против Ирана в угоду Израилю.

А сам Израиль пока еще воздерживается от повторного нападения на Иран. То есть, здесь понятно, что нужно самим пытаться выстроить систему региональную таким образом, чтобы не зависеть ни от США, ни от каких-то факторов, которые могут стать фатальными добавил он

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть потенциал, чтобы при необходимости пойти на масштабную эскалацию в конфликте с Тегераном.