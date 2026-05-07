Москва7 мая Вести.Наращивание вооружений США в ближневосточном регионе говорит о возможном возобновлении военных действий. Об этом ИС "Вести" заявил востоковед, советник генерального директора медиа группы "Россия сегодня" Турал Керимов.

По его словам, никаких изменений между Ираном, США и Израилем не произошло. Стороны, как не могли договориться по основополагающим пунктам некоего соглашения, вокруг которого якобы сейчас идут переговоры, так и не договорились и не могут сделать это и сегодня.

Американцы требуют, чтобы Иран поднял белый флаг и капитулировал. Иранцы требуют уважения собственного суверенитета и говорят, что они победили в войне. Естественно, ни о какой капитуляции речи идти не может. Иран будет и далее обогащать уран, развивать свою ядерную программу так, как считает нужным. Более того, теперь еще и Персидский залив будет управляться Тегераном, безопасность в этой стратегически важной морской артерии будет обеспечиваться силами Исламской Республики без американцев. Более того, американцы по заявлению Тегерана должны покинуть регион - все то, что неприемлемо для США. Собственно, США требуют то, что неприемлемо для Исламской Республики. Ну и естественно, договориться на таких условиях совершенно невозможно … Те силы, средства, личный состав, вооружение, которые Соединенные Штаты наращивают на Ближнем Востоке, в Израиле, в арабских государствах, монархиях Персидского залива, говорят о том, что американцы действительно готовятся к некому возможному возобновлению военных действий. И совершенно точно, к этому готовятся не только они одни, но и Израиль. К этому же готовится, следовательно, и Исламская Республика пояснил Керимов

Ранее сообщалось, что США дали Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона.