Востоковед дал прогноз, когда эскалация против Ирана может возобновиться Востоковед считает, что эскалация против Ирана может возобновиться к концу лета

Москва4 июл Вести.Ситуация на Ближнем Востоке может вновь обостриться, что приведет к эскалации ситуации вокруг Ирана. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал журналист-международник, востоковед Турал Керимов.

По его словам, Иран будет предпринимать все меры для защиты собственных интересов и обеспечивать свою безопасность теми инструментами, которые у него имеются.

Если не будет никаких опять форс-мажоров регионального характера, геополитического характера …, то к концу лета, может быть, эскалация снова наберет обороты. … Иран может перекрыть не только Ормузский пролив, но и Баб-эль-Мандебский пролив. Более того, Иран может полностью парализовать весь Персидский залив и другие меры предпринять, которые приведут к колоссальным потерям и финансовым, и репутационным сказал Керимов

На данный момент власти Ирана считают ситуацию на Ближнем Востоке стабилизировавшейся. В противном случае они не проводили бы многодневную церемонию прощания с покойным верховным лидером (рахбаром) Али Хаменеи.

С учетом того, что Али Хаменеи погиб в конце февраля, а хоронят его только в начале июля – показатель того, что иранские власти действительно сейчас считают ситуацию стабилизировавшейся. Присутствие многочисленных делегаций и продолжительное прощание, которое затянется на несколько дней. И происходить оно будет в самых разных локациях, даже за рубежом, в Ираке. Сотни тысяч, миллионы человек придут на эти церемонии добавил эксперт

Ранее сообщалось, что в Иране проходит церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи. Он и члены его семьи погибли 28 февраля в результате американо-израильских атак. На церемонию прибыли делегации из десятков стран, Россию на мероприятиях представляет заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Покойный верховный лидер Ирана будет похоронен 9 июля в Мешхеде.