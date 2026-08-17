Политолог рассказал, когда конфликт между США и Ираном может снова обостриться Политолог Ибрагимов допустил новое обострение конфликта США и Ирана осенью

Москва17 авг Вести.Обострение вооруженного конфликта на Ближнем Востоке возможно уже этой осенью после промежуточных выборов в Конгресс США. Такой сценарий допустил политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов в беседе с ИС "Вести".

Несмотря на то что Вашингтон испытывает серьезные сложности с точки зрения своего ракетного потенциала и военных возможностей, США остаются боеспособными и могут повысить ставки и нивелировать возможность повторения конфликта, считает эксперт.

Убежден, что все равно американцы готовятся к новому этапу боевых действий. Вопрос лишь в том, когда они произойдут и каким образом состоятся. Я думаю, ждать горячую фазу войны придется осенью, может даже поздней осенью, после промежуточных выборов в США. Но сейчас не исключено, что американцы опять начнут обстреливать территорию Ирана, главным образом город Бендер-Аббас, и делать ставку на экономическое удушение Ирана заявил Ибрагимов

Политолог также обратил внимание на перспективы очередного нарушения меморандума о перемирии.

Американцы его нарушают и начинают ударять по территории Ирана. Еще раз подчеркиваю, что ни одна подписанная бумага со США не достойна уважения, но вот таковы реалии. И в контексте иранского вопроса американцы, конечно же, не успокоятся, потому что они получают очень серьезные удары от Тегерана в геополитическом смысле слова, в рамках своего престижа. Это недопустимо. Так что, может быть, даже сегодня ничего и не состоится, никаких ударов не будет, а вот через неделю-две, как снежный ком на голову, все это может возникнуть без каких-либо предупреждений подытожил эксперт

Действие 60-дневного перемирия между США и Ираном, заключенного в Исламабаде, заканчивается 17 августа. По данным СМИ, стороны уже договорились о его продлении, хотя ни Вашингтон, ни Тегеран этого официально не подтверждали.