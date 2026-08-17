Москва17 авг Вести.США и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

17 августа истекает 60 дней с момента подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании, предусматривающего заключение более широкого мирного соглашения в течение этого периода.

Поступила информация о согласии на продление 60-дневного перемирия между Ираном и США указали собеседники телеканала

Накануне портал Axios сообщал, что США и Иран продолжают переговоры через посредников из Пакистана и Катара. Издание указывало на отсутствие прогресса в переговорах.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, которые позже были приостановлены.

По словам представителя иранского МИД Эсмаила Багаи, переговоры по урегулированию даже не начаты из-за грубых и масштабных нарушений со стороны США, "поэтому сам вопрос о 60-дневном сроке фактически утратил актуальность".