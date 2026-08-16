США и Иран ведут нерезультативные переговоры через посредников

США и Иран продолжают переговоры через посредников США и Иран ведут нерезультативные переговоры через посредников

Москва16 авг Вести.Посредники из Пакистана и Катара продолжают передавать сообщения между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом сообщил портал Axios.

По словам журналистов, на данный момент прогресс в переговорах отсутствует.

При этом пакистанская сторона дает чересчур оптимистичные оценки отмечает издание со ссылкой на свои источники

Ранее сообщалось, что государства Персидского залива, которых считают союзниками США, все чаще высказывают сомнения относительно способности администрации Белого дома добиться мирного разрешения конфликта с Ираном.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн "единодушны в своем недовольстве" политикой США.

Вашингтон и Тегеран оказались в ситуации, когда ни одна из сторон не знает, как завершить продолжительный вооруженный конфликт с пользой для себя, отмечает Bloomberg. Переговоры вряд ли смогут надолго устранить глубинные разногласия между сторонами. По мнению экспертов делового издания, наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития – продолжение конфликта с относительно низкой интенсивностью. Временами противостояние будет прерываться короткими перемириями, которые сменят новые вспышки напряженности.