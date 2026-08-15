Москва15 авгВести.Тегеран пока не принял решение о возобновлении переговоров с Вашингтоном. Об этом рассказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи, его слова передает агентство ISNA.
Как отметил глава иранского МИД, посредники, включая Катар и Пакистан, обмениваются сообщениями и поддерживают контакт с Исламской Республикой, однако это "не означает ведение переговоров".
Решение о возобновлении переговоров с США пока не принятопередает агентство слова Аракчи
При этом ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вполсилы ведет переговоры с Тегераном, в то время как экономическая ситуация в Иране якобы становится хуже.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс также говорил, что Вашингтон добился определенного прогресса в переговорах с Тегераном