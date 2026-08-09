Аракчи: Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном, общается через посредников

Иран отрицает переговоры с США, но подтвердил обмен сообщениями Аракчи: Тегеран не ведет переговоров с Вашингтоном, общается через посредников

Москва9 авг Вести.Тегеран в настоящее время не проводит переговоров с Вашингтоном, однако поддерживает с ним связь через посредников. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает телеканал Press TV.

Сейчас мы не вовлечены в переговоры с США, но есть обмен сообщениями через посредников заявил он

Ранее, в субботу, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за последние несколько дней Соединенным Штатам удалось достичь некоторого прогресса в переговорах с Ираном.

7 августа президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может скоро завершиться, подчеркнув, что лично вовлечен в переговоры с Исламской Республикой.