Москва9 авгВести.Тегеран в настоящее время не проводит переговоров с Вашингтоном, однако поддерживает с ним связь через посредников. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает телеканал Press TV.
Сейчас мы не вовлечены в переговоры с США, но есть обмен сообщениями через посредниковзаявил он
Ранее, в субботу, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за последние несколько дней Соединенным Штатам удалось достичь некоторого прогресса в переговорах с Ираном.
7 августа президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может скоро завершиться, подчеркнув, что лично вовлечен в переговоры с Исламской Республикой.