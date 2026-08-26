Москва26 авгВести.Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки согласовали прекращение огня.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пакистанские и иранские источники.
Стороны, как отмечается, официально объявят о договоренности в ближайшие дни. По словам источников агентства, ожидается начало переговоров и раунда технических встреч в соответствии с Исламабадским меморандумом.
Ранее телеканал Al Arabiya передал, что Вашингтон предлагает Тегерану сделку, согласно которой Иран прекращает блокаду Ормузского пролива, а американская сторона снимает с Исламской Республики экономические санкции.
Между тем министр финансов США Скотт Бессент подчеркивал, что Штаты будут стремиться к блокировке каждого источника финансирования иранского правительства и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.