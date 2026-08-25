Al Arabiya: США предложили Ирану сделку в обмен на открытие Ормуза

США предлагают Ирану обменять открытие Ормуза на снятие блокады Al Arabiya: США предложили Ирану сделку в обмен на открытие Ормуза

Москва25 авг Вести.Вашингтон предлагает Тегерану сделку. Суть обмена в следующем: Иран прекращает блокаду Ормузского пролива, а США снимают с Исламской Республики экономические санкции. Об этой инициативе сообщает телеканал Al Arabiya ("Аль-Арабия"). Журналисты арабского телеканала при этом ссылаются на неназванный высокопоставленный источник информации.

Ранее переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом о возможностях урегулирования американо-иранского конфликта проводили глава пакистанского МВД Мохсин Накви и командующий армии Пакистана Асим Мунир. Мохсин Наквиназвал проведенные переговоры очень продуктивными.

США предложили снять блокаду и санкции в обмен на открытие Ормузского пролива и прекращение атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок информирует телеканал

Считается, что на этой встрече Ирану были переданы новые американские предложения. Асим Мунир также призвал Тегеран возобновить работу в рамках подписанного с США в июне меморандума о взаимопонимании.

Верховный лидер Ирана (рахбар) Моджтаба Хаменеи хочет добиться долговременного решения кризиса на Ближнем Востоке, заверил в ответ секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи. Тегеран направит ответ на новое американское предложение после проведения внутренних консультаций.

США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля. В середине июня Иран и США согласились на прекращение огня, но обмен ударами вскоре возобновился. Сейчас американский президент Дональд Трамп сделал ставку на экономическое удушение Исламской Республики.

Инфляция в Иране превысила 300%, а курс местной валюты (риала) достиг 2 млн единиц за доллар, отметил аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов. По его словам, население страдает от длительных невыплат зарплат.