Москва25 авг Вести.Экономика Ирана находится под серьезным давлением, а население ощущает на себе последствия противостояния с США: инфляция превысила 300%, а курс местной валюты (риала) достиг 2 млн единиц за доллар. Об этом ИС "Вести" рассказал аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

Он добавил, что население страдает от продолжительных невыплат зарплат.

На данный момент иранская экономика уже испытывает достаточно существенное давление, что надо отдать должное, признают и сами иранские власти. Курс иранской валюты достиг уже 2 млн единиц за один американский доллар. Инфляция превысила 300% в годовом измерении. Начинают наблюдаться перебои в выплате зарплат даже государственным служащим полицейским, силовому блоку. Поэтому на данный момент иранцы, безусловно, страдают экономически заявил Торопов

Он подчеркнул, что несмотря на такие трудности, население не показывает готовности согласиться на условия, которые выдвигают США.

Это [экономические трудности] еще не означает их готовности пойти на все переговорные условия, которые выдвигают Соединенные Штаты. Поэтому экономическое давление продолжается, оно имеет некоторые успехи в отношении дальнейшего падения уровня жизни жителей Ирана, его государственного аппарата, его служащих, но вместе с тем мы все видим то, что иранцы руководствуются не столько экономическими, сколько политическими ориентирами в своих взаимоотношениях с Соединенными Штатами рассказал Торопов

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Иван Пятибратов рассказал о возможностях США по усилению давления на Иран. По его словам, они могут постараться сделать возможность обхода санкций слишком дорогой для Исламской Республики.