Москва25 авг Вести.Иран обладает большим опытом в обходе западных санкций, однако США могут сделать подобные схемы слишком дорогими для Исламской Республики, что нанесет ей серьезный ущерб. Таким мнением с ИС "Вести" поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Иван Пятибратов.

У Ирана есть очень большой опыт, в общем-то, обхода разного рода санкций через третьи государства, которые пытаются наказать Соединенные Штаты Америки. Но если задача заключается в том, чтоб нанести финансовый ущерб Ирану, то вот это Соединенные Штаты Америки достичь могут, в первую очередь за счет того, что любые меры по обходу санкций так или иначе стоят денег. Они не бесплатные. Штаты могут просто сделать обход санкций для Ирана сильно дороже, чем он уже является, чем нанесут дальнейший ущерб государству объяснил Пятибратов

Он подчеркнул, что такой план может повредить и американской экономике в том случае, если Вашингтон решит вводить санкции против таких партнеров Ирана, как Китай.

Для американской экономики план Соединенных Штатов Америки может нанести ущерб только в том случае, если они все-таки решатся на то, чтобы вводить какие-то ограничения против таких третьих стран, как, например, Китай рассказал Пятибратов

Ранее глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что странам, которые сотрудничают с Ираном придется выйти из долларовой системы. Он добавил, что таким государствам нужно быть готовыми к санкциям со стороны Вашингтона.