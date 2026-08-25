Москва25 авг Вести.Нынешний подход Белого дома к санкциям против Ирана показывает непрофессионализм его сотрудников, заявил изданию KP.RU ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Вопреки заявлениям министра финансов США Скотта Бессента о подготовке "санкций из ада" против Тегерана, прямо сейчас Вашингтон ищет мирной сделки с Исламской Республикой, а в качестве уступки ей предлагает не вводить эти "адские" ограничения в силу, отметил эксперт.

Эта история еще раз показывает: нынешний санкционный пакет США против Ирана готовили непрофессионалы, которые буквально выполняли желания Трампа без учета имеющегося опыта отношений Соединенных Штатов с Исламской Республикой и без всякого уважения к иранскому народу сказал Долгов

Он добавил, что текущий подход Вашингтона не учитывает тот факт, что Иран и так жил под санкциями Запада почти 50 лет и при этом находил возможности не просто "прокормиться", а развиваться.

Очевидно, что Иран найдет другие каналы и для торговли своей нефтью, и для приобретения ресурсов на свои оборонные нужды. Американцам не удастся прервать все торговые связи Ирана - его продукция нужна и Китаю, и множеству стран Глобального Юга. Через них Тегеран все равно будет получать свои доходы резюмировал Долгов

Ранее Бессент заявил, что странам, которые сотрудничают с Ираном, придется выйти из долларовой системы. Он добавил, что таким государствам нужно быть готовыми к санкциям со стороны Вашингтона.

Позднее телеканал Al Arabiya рассказал, что США предложили Ирану сделку, по которой Исламская Республика должна снять блокаду с Ормузского пролива в обмен на снятие с нее экономических санкций.

Аналитик Егор Торопов, комментируя ситуацию вокруг США и Ирана, отметил, что новые санкции Вашингтона вряд ли затронут РФ и Китай, поскольку они строят свое партнерство на не зависящих от США платформах.