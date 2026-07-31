Эксперт объяснил, почему США не станут начинать полномасштабную операцию в Иране Эксперт рассказал, почему Трампу невыгодна масштабная операция против Ирана

Москва31 июл Вести.Полномасштабная наземная операция США против Ирана маловероятна, поскольку даже при подготовительных ударах потери среди американских военных неизбежны, а это неприемлемо для администрации Дональда Трампа накануне промежуточных выборов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт подчеркнул, что наземная операция привела бы к потерям среди американских военнослужащих, что крайне невыгодно для руководства США перед грядущими выборами.

Если говорить о возможных конкретных военных ударах со стороны Соединенных Штатов по Ирану, и таких мощных ударах, и тем более наземной операции, на мой взгляд, все-таки это трудно предположить. Во-первых, если говорить о наземной операции, любая наземная операция против Ирана со стороны Соединенных Штатов, даже если учесть, что Соединенные Штаты будут наносить предварительные удары по всей военной структуре Ирана, чтобы уменьшить свои потери, – но они будут, безусловно, будут потери со стороны американских военнослужащих. И это накануне тех выборов, которые должны быть в Соединенных Штатах, о которых мы говорили, – это совершенно неприемлемо для руководства Соединенных Штатов, для руководства Трампа. Поэтому, на мой взгляд, наземной операции все-таки не будет заявил Долгов

По его словам, массированные атаки на инфраструктуру Ирана также маловероятны из-за риска ответных действий.

Будет продолжение обмена ударами вот такими, которые сейчас происходят. Но вот такого массированного удара, о котором тоже неоднократно говорили представители США, – и по электростанциям, по экономической структуре, мостам и прочей инфраструктуре жизнеобеспечения в Иране – все-таки не приходится, на мой взгляд, поскольку такие удары приведут ведь к ответным ударам сказал Долгов

Ранее таблоид New York Post (NYP) заявил, что президент США Дональд Трамп готов продолжать мирные переговоры с Ираном, но только в случае согласия Тегерана на прекращение огня.