Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возможном продолжении войны с Ираном Эксперт рассказал, что нужно Трампу от Ирана для остановки боевых действий

Москва31 июл Вести.Основные требования администрации президента США Дональда Трампа к Ирану для полной остановки боевых действий – прекращение обогащения урана и допуск международных экспертов в исламскую республику для осуществления контроля. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт подчеркнул, что заявления о возобновлении масштабных боевых действий со стороны США звучали уже не раз.

[Руководство США] уже неоднократно заявляло о том, что вот-вот начнутся очень сильные массированные удары по Ирану, вплоть до наземной операции, и это будет как бы заключительная атака на Иран, который уже якобы повержен. Это было уже неоднократно, притом, наверное, уже раз десять об этом говорило руководство. Если говорить конкретно, что хотят получить Соединенные Штаты от Ирана – это, скажем, подтверждение или реальные такие действия, которые будут подтверждать, что Иран не будет производить, не будет стремиться к получению ядерного оружия. Прежде всего – прекращение обогащения урана, допуск международных обозревателей, международных экспертов на все объекты иранской ядерной программы. Ну это, в общем-то, те заявления, те конкретные, или, так скажем, и конкретные, и более общие требования к Ирану, которые предъявляют Соединенные Штаты заявил Долгов

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил возвращением к полномасштабной военной операции против Ирана, если США не получат от Тегерана всего, чего они хотят.