Эксперт усомнился, что Белый дом дойдет до "безумного" плана по Ирану Эксперт Ибрагимов: до безумного сценария по Ирану в Белом доме не дойдут

Москва27 июл Вести.Белый дом настолько повысил ставки в конфликте с Ираном, что остается не так много вариантов для действий, однако до самого "безумного" плана, который подразумевает применение ядерного оружия, американцы вряд ли дойдут. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился преподаватель Экономического факультета РУДН, политолог, специалист по Ирану Фархад Ибрагимов.

Он подчеркнул, что варианты с проведением наземной операции с территории Ирака и с захватом острова Харк сопряжены с большими рисками.

Ставки слишком сильно повышены, и нужно, конечно, переходить на новый уровень, подразумевающий либо наземную операцию в нескольких ее вариациях, то есть либо с территории Ирака, который является самым слабым звеном в этой конфигурации, либо, например, высадиться на островах Харк и Кешм. Это острова, которые расположены в Персидском заливе и в Ормузском проливе, соответственно. Либо извините меня, самый безумный сценарий, до которого могут дойти в Белом Доме, но я думаю, что не дойдут - это применение ядерного оружия тактического заявил Ибрагимов

Ранее сообщалось, что США перебросили в район Ближнего Востока авианосец "Триполи". На его борту находятся 20 истребителей F-35B, а также конвертопланов MV-22B "Оспри" и вертолетов MH-60S "Си Хок".