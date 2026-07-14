Москва14 июл Вести.Сейчас в США рассматривается вариант вторжения в Иран со стороны Ирака. Об этом ИС "Вести" рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что к власти в Ираке пришли силы, которые не испытывают симпатий к Ирану.

Здесь [в США] рассматривается вариант наземной операции с территории Ирака. Две недели назад в Ираке произошли очень серьезные кадровые изменения. И к власти в Ираке пришли люди, которые если не антиирански настроенные, то во всяком случае чрезвычайно нейтрально, и получили одобрение чуть ли не в Вашингтоне на самом высоком уровне, чтобы вот эти люди, собственно говоря, не препятствовали в будущем, если вдруг американцы спланируют операцию против Ирана. Чтобы, соответственно, можно было территорией Ирака воспользоваться рассказал Ибрагимов

Он напомнил, что ранее КСИР заявил, что на ирано-иракской границе были вскрыты ячейки террористов, что свидетельствует о "прощупывании почвы".

Полторы недели назад Корпус стражей Исламской революции Ирана объявлял о том, что на границе Ирака и Ирана они уже вскрыли несколько ячеек радикальных террористических движений, которые были аффилированы с радикальными курдскими вооруженными формированиями. В частности, их обнаружили в провинции Западный Азербайджан и в провинции Курдистан. Около 12 человек обезвредили, нескольких убили, но тем не менее все равно это значит, что там прощупывают соответствующую почву заявил Ибрагимов

Ранее телеканал CNN сообщил, что в США рассматривали возможность проведения наземной операции в Иране. Ее целью должен был стать захват обогащенного урана или "ядерной пыли", как это называет президент США Дональд Трамп.