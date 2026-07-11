CBS: США хотят сами извлечь обогащенный в Иране уран, но готовы к иным вариантам

CBS: США рассматривают разные варианты в отношении ядерной программы Ирана CBS: США хотят сами извлечь обогащенный в Иране уран, но готовы к иным вариантам

Москва11 июл Вести.США рассматривают различные варианты действий в отношении иранской ядерной программы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников.

Из материала следует, что предпочтительным для Вашингтона сценарием является извлечение так называемой ядерной пыли — обогащенного урана — непосредственно американцами, однако в случае отказа Тегерана от сотрудничества существует альтернатива оставить эти материалы "погребенными под землей".

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что термин "ядерная пыль" относится именно к обогащенному урану. Глава Белого дома также заявлял, что Вашингтон планирует забрать эти материалы из Ирана, как только ситуация стабилизируется и наступит подходящий для этого момент.

Россия предложила свою помощь в вывозе обогащенного урана из Ирана для последующего хранения на своей территории. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США пока не приняли это предложение.