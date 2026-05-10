Москва10 маяВести.Соединенные Штаты допускают, что вопрос ядерной программы Ирана не удастся урегулировать переговорами. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт в эфире телеканала CBS News.
При этом он заметил, что цели Вашингтона в конфликте с Тегераном достигнуты.
Прекращение иранской ядерной программы – это другой вопрос, и этого еще предстоит добиться. Вероятнее всего, данный вопрос будет урегулирован путем переговоров, но его не обязательно решать переговорным путемсказал Райт
Министр также не исключил возможности военного вторжения в Иран для изъятия обогащенного урана.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в итоге получат обогащенный уран Ирана.
28 февраля США и Израиль развязали войну на Ближнем Востоке, напав на Иран.