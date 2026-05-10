Минэнерго США: проблема ядерной программы Ирана может не решиться на переговорах

Москва10 мая Вести.Соединенные Штаты допускают, что вопрос ядерной программы Ирана не удастся урегулировать переговорами. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт в эфире телеканала CBS News.

При этом он заметил, что цели Вашингтона в конфликте с Тегераном достигнуты.

Прекращение иранской ядерной программы – это другой вопрос, и этого еще предстоит добиться. Вероятнее всего, данный вопрос будет урегулирован путем переговоров, но его не обязательно решать переговорным путем сказал Райт

Министр также не исключил возможности военного вторжения в Иран для изъятия обогащенного урана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в итоге получат обогащенный уран Ирана.

28 февраля США и Израиль развязали войну на Ближнем Востоке, напав на Иран.