Москва25 июн Вести.Тегеран предложил Вашингтону гораздо более жесткий режим инспекций иранской ядерной программы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, Иран также выступил за ликвидацию имеющихся запасов обогащенного урана в стране.

Иранцы предлагают вещи, радикально отличающиеся от СВПД: гораздо более жесткий режим инспекций приводит слова Вэнса издание UnHerd

Американский вице-президент подчеркнул, что обсуждаемый с Ираном меморандум носит более общий характер, чем прежнее соглашение по иранской ядерной программе. Соглашение должно стать основой для последующих договоренностей, заключил Вэнс.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США стремятся к достижению новых договоренностей с Ираном, однако не готовы идти на компромиссы во вред собственным интересам.