Бужинский предположил, как дальше будут действовать США в конфликте с Ираном Бужинский: США рассматривают три варианта для продолжения войны в Иране

Москва23 апр Вести.Соединенные Штаты рассматривают три плана действий для продолжения военных действий на Ближнем Востоке. Об этом профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский сообщил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Первый вариант включает наращивание американской военной группировки и проведение ограниченной наземной операции, отметил политолог.

Захват определенных участков на побережье, может быть, островов, но отнюдь не оккупация всей территории…, но для этого нужна группировка как минимум 450-500 тысяч человек. Это оценка американских военных. Пока у них сосредоточено там… 50-60 тысяч. Им еще нужно наращивать и наращивать эту группировку рассказал Бужинский

Второй вариант развития событий заключается в продолжении нанесении ракетных ударов и бомбардировок по территории Ирана.

Разбомбить все в пух и прах могут американцы, но с учетом расхода, вот сейчас по многим категориям, особенно по ракетам…, расход от 40 до 60%. На восстановление им понадобится от трех до четырех лет, даже если они нарастят производство отметил эксперт

Последним вариантом для США может стать применение ядерного оружия.

Но это чревато, конечно, это чревато репутационно, это не гарантирует абсолютно достижения позитивных результатов. Но это, совершенно очевидно, точно гарантирует то, что Иран никогда в жизни не отдаст и не согласится, что он не может иметь ядерное оружие подытожил Бужинский

Также профессор рассказал, что Соединенные Штаты не смогли выполнить ни одну из поставленных целей военной операции в Иране.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не торопит Тегеран в вопросе возвращения за стол переговоров с Вашингтоном. Также глава Белого дома объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до момента представления предложений по урегулированию конфликта.