Эксперт Парси рассказал о противоречивых стратегиях Трампа в отношении Ирана Парси пояснил, почему давление США на Иран не приведет к конструктивному диалогу

Москва18 июл Вести.Комментируя возобновление боевых действий США в Иране, исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси заявил ИС "Вести", что представление о возможности совмещения силового давления с последующим конструктивным диалогом является признаком политической незрелости и отсутствия опыта в международных отношениях у инициатора возобновления конфликта.

По его мнению, несмотря на взаимные ошибки сторон и общую напряженность, решение президента США Дональда Трампа возобновить масштабную войну является опрометчивым, так как текущие условия не гарантируют быстрого военного успеха.

Напротив, многие факторы играют против США. Например, в июне мировые запасы нефти восстановились лишь примерно на 5%. Уровень запасов значительно ниже, чем в феврале. Иными словами, осталось очень мало времени, прежде чем конфликт спровоцирует глобальный экономический кризис, способный ударить по политическим позициям Трампа. До выборов-то осталось всего 16 недель. В такой ситуации возобновлять конфликт имело бы смысл только при наличии плана военной операции, способной привести к успеху максимум за две недели. Возможно, логика такова: вместо того, чтобы ограничиться парой дней бомбардировок, лучше провести операцию за 2—3 недели, потом вернуться за стол переговоров, но идея, что можно просто нанести удары, а затем вернуться к диалогу может прийти в голову лишь тому, у кого нет глубокого опыта в сфере политики и международных отношений заявил Парси

Он добавил, что в Иране многие считают, что торопиться с договоренностями с США уже не стоит. Их расчет прост: дождаться пика мирового кризиса, чтобы диктовать свои условия с позиции силы. Если Дональд Трамп вновь попытается инициировать переговоры, Тегеран, скорее всего, будет намеренно саботировать процесс, стараясь нанести американскому лидеру как можно более ощутимый политический и экономический урон, считает Парси.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время своего обращения к нации уже заявил, что Соединенные Штаты одерживают "крупную победу" в конфликте с Исламской Республикой Иран.

В то же самое время Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил центр управления специальными операциями Соединенных Штатов, расположенный в Сирии.