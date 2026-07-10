Политолог: Иран даже под давлением не откажется от контроля за Ормузом

Эксперт: Иран не пойдет на мир с США любой ценой Политолог: Иран даже под давлением не откажется от контроля за Ормузом

Москва10 июл Вести.Технические возможности для переговоров между США и Ираном возможны, однако иранская сторона не согласится пойти на мир с США любой ценой. Такое мнение для ИС "Вести" высказал политолог-международник, эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

Иран демонстрирует то, что он не готов на мир любой ценой. Он настаивает на том, что Ормуз будет, по крайней мере, частично контролироваться. От этих позиций Иран не отступит подчеркнул Кортунов

Вопрос о контроле судоходства в Ормузском проливе является ключевым на данный момент в контактах американской и иранской делегаций.

Стороны сохраняют за собой возможность возобновления переговоров. Сейчас, когда удары прекратились, и когда можно говорить о возобновлении, по крайней мере, технических контактов между Вашингтоном и Тегераном, остается догадываться, удастся ли в ближайшие дни достичь какого-то компромисса по режиму Ормузского пролива. Именно режим судоходства в Ормузском проливе и степень контроля Ирана над этим движением судов и является сейчас самой главной непосредственной проблемой, разделяющей позиции двух сторон добавил он

При этом на практике, указал эксперт, коммерческие суда ориентируются на тот режим, который установлен Исламской Республикой и подчиняются тем правилам, которые предлагает им руководство Ирана для прохода через пролив.