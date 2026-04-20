Эксперт заявил, что давление на Тегеран не приведет США к позитивным переговорам

Москва20 апр Вести.Давление на Тегеран и желание его "наклонить" не приведет США к позитивным переговорам. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, на первоначальном этапе американский лидер Дональд Трамп хотел, чтобы Иран и США должны вместе взимать плату за проход судов по Ормузскому проливу.

Но так как Трампу категорическим образом Тегеран отказал, он занял противоположную позицию. Я думаю, что давление на Тегеран, желание наклонить его не приведут к каким-либо позитивным для США переговорам. Даже если в них будут участвовать ближайшие родственники и эмиссары Трампа, тем более что Тегеран пока отказывается прислать своих переговорщиков на площадку в Пакистане. С другой стороны, что еще требует Иран? Свобода рук в ядерной программе и не для того, чтобы создать атомную бомбу, а для того, чтобы показать свой суверенитет. Возможность разблокирования иранских золотовалютных ресурсов, ну и наконец, это восстановление и репарации, которые должны заплатить участники агрессии сказал эксперт

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что Тегеран в лице представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) занял абсолютно жесткую и прагматичную позицию.