Москва20 апр Вести.Тегеран в лице представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) занял абсолютно жесткую и прагматичную позицию. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, Тегеран хочет превратить Ормузский пролив в иранский Суэцкий канал, который будет приносить "звонкую монету" и обеспечит быстрые темпы восстановления Исламской Республики за счет торговых сборов за безопасность.

Тегеран в лице представителей Корпуса стражей исламской революции занял абсолютно жесткую, прагматичную позицию. Она заключается в том, что судьба Ормузского пролива — это внутреннее дело Ирана. Обсуждать это с представителями Трампа Тегеран не желает и не будет. Здесь есть определенная смысловая составляющая. За войну, за тот ущерб, который был нанесен Исламской Республике Иран, Тегеран хотел бы взимать плату за проход любых торговых судов, танкеров, за исключением дружественных стран, и таким образом компенсировать те потери, которые он понес … С точки зрения Тегерана это абсолютно здравый подход сказал эксперт

Ранее агентство Tasnim сообщило, что власти Ирана оставили без изменений свое решение не участвовать в переговорах с США и не отправлять свою делегацию в Пакистан для встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом и делегацией Штатов.