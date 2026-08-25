Эксперт оценил влияние новых санкций США против Ирана на КНР и РФ

Новые санкции США против Ирана вряд ли затронут РФ и Китай Эксперт оценил влияние новых санкций США против Ирана на КНР и РФ

Москва25 авг Вести.Новые санкции, которые США планируют ввести против Тегерана, не окажут существенного влияния на ключевых партнеров Исламской Республики – КНР и РФ. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

Он объяснил, что контакты Ирана со своими партнерами строятся на независимых схемах, что обеспечивает их устойчивость к американскому воздействию.

Новые меры Соединенных Штатов в отношении Ирана на практике существенным образом не скажутся на экономических активностях Китая и на торговых взаимоотношениях Ирана и Китая, которые, как и взаимоотношения России и Ирана, также строятся по независимым схемам и институтам рассказал Торопов

Ранее Торопов рассказал о проблемах в иранской экономике. По его словам, страна сталкивается с огромной инфляцией, а население страдает от невыплаты зарплат.