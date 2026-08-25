Москва25 авг Вести.Крупные китайские НПЗ избегают закупок иранской нефти с 2019 года, чтобы продолжать сотрудничество с США, а вся торговля с Тегераном осуществляется через небольшие компании, которые не интегрированы в мировой рынок. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.

Санкции в том или ином виде существуют уже много лет, и в общем-то, если мы посмотрим на то, что происходит с отраслью сейчас и происходило в последние годы, мы видим, что крупные китайские государственные НПЗ фактически иранской нефти избегают уже года, наверное, с 2019-го. Основными же получателями иранской нефти все эти годы выступали в первую очередь независимые НПЗ, которые в меньшей степени интегрированы в мировой рынок рассказал Тимонин

Ранее аналитик Егор Торопов заявил, что новые санкции США против Ирана вряд ли затронут РФ и Китай. Страны строят свое партнерство на независимых платформах, которые слабо подвержены влиянию американских ограничений.