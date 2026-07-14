Москва14 июл Вести.Китай выражает обеспокоенность из-за блокады Соединенными Штатами иранских морских портов, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Китай выражает глубокую озабоченность в связи с возобновлением военного конфликта в регионе Персидского залива сказал Линь Цзянь, слова которого приводит ТАСС

Он подчеркнул, что общим стремлением мирового сообщества являются уважение прав и интересов прилегающих к Ормузскому проливу государств, скорейшее восстановление нормального и безопасного судоходства в этой акватории.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о введении платы за проход судов по Ормузскому проливу в размере 20% от стоимости перевозимого груза. Лидер США также заявил, что через пролив не будут пропускать суда, идущие в порты Ирана. Остальные суда, по его словам, смогут пройти по этому пути при условии оплаты прохода.