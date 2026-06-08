Политолог объяснил, получат ли США шанс победить Иран благодаря санкциям ЕС Политолог Блохин: США не смогут победить Иран с помощью санкций со стороны ЕС

Москва8 июн Вести.Санкции Евросоюза не помогут США одолеть Иран, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Свое мнение по этому вопросу Блохин высказал в комментарии NEWS.ru. По слова политолога, экономические санкции ЕС против Ирана являются способом "хотя бы как-то поддержать США", поскольку в последнее время между ними "наметились довольно значимые разногласия по Ближнему Востоку".

Очевидно, что это попытка показать некую приверженность. Несмотря на то, что [президента США Дональда] Трампа недолюбливают, Штаты — флагманская страна западного мира. Поэтому Европа все равно так или иначе ориентируется на них. Не думаю, что эти ограничения реально сработают, потому что Иран уже десятилетиями находится под санкциями сказал Блохин

Европа, по мнению политолога, вряд ли окажет Штатам военную помощь в конфликте с Ираном, поскольку ее внимание сосредоточено на Украине. Предложить США ЕС сможет лишь символическую поддержку, считает Блохин. Но она значительного влияния не окажет. Лидеры европейских стран, как пояснил политолог, опасаются иранских ракет, способных достичь территории их государств.

В начале мая генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские союзники США по Североатлантическому альянсу подтягивают логистическую и другую поддержку в район конфликта вокруг Ирана. Как отметил Рютте, страны Европы "поняли послание" Трампа.