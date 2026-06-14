Политолог Блохин рассказал, могут ли Иран и США возобновить обмен ударами Политолог Блохин: США и Иран могут применять тактику разовых ударов

Москва14 июн Вести.Чтобы усилить переговорные позиции, США и Иран могут использовать тактику разовых ударов. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Я думаю, что [возобновление военных действий между США и Ираном] возможно. Но это могут быть даже не полномасштабные боевые действия, а разовые удары. Главная цель таких разовых ударов — это как раз усиление переговорной позиции заявил он

По словам эксперта, именно поэтому сейчас каждая из сторон пытается, как минимум, в медийном пространстве, представить себя победителем.

Ранее Блохин усомнился, что Иран и США смогут подписать мирное соглашение 14 июня.