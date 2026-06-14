Политолог Блохин усомнился в подписании мирного соглашения США и Ирана Политолог Блохин: США и Иран не подпишут мирное соглашение 14 июня

Москва14 июн Вести.США и Иран вряд ли смогут подписать мирное соглашение 14 июня, поскольку стороны пока лишь обозначают свои переговорные позиции и выдвигают друг другу завышенные требования. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По словам эксперта, сообщения о возможном заключении сделки в ближайшее время следует воспринимать скорее как политическую риторику. Он отметил, что требования, которые озвучивает Тегеран, отражают его желаемое видение будущих договоренностей, однако многие из них вряд ли будут приняты Вашингтоном.

В частности, Блохин обратил внимание на упоминаемую в СМИ сумму возможной финансовой помощи Ирану в размере 300 млрд долларов. По его мнению, Соединенные Штаты не готовы согласиться на подобные условия, поскольку речь идет о чрезвычайно крупных средствах.

Заключение сделки 14 июня – это фигура речи. То, что сейчас фигурирует в СМИ, – это желаемый вариант договора со стороны Ирана пояснил политолог

При этом Блохин подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжает заявлять о готовности к диалогу с Тегераном. По мнению эксперта, реальные переговоры будут проходить в непубличном формате, где обе стороны смогут обсуждать взаимные уступки без давления информационной повестки.

Политолог считает, что как Ирану, так и США в конечном итоге придется идти на компромиссы. Пока же стороны стремятся продемонстрировать жесткость своих позиций и представить себя победителями в глазах внутренней аудитории.

По оценке эксперта, главным условием для достижения договоренностей остается запуск полноценного переговорного процесса. Только после начала прямого диалога можно будет говорить о перспективах соглашения между Вашингтоном и Тегераном, тогда как нынешние заявления отражают скорее стартовые позиции сторон, чем параметры будущей сделки.