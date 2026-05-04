Рютте: союзники США по НАТО из ЕС размещают логистическую поддержку вокруг Ирана Рютте: европейские страны НАТО подтягивают логистическую поддержку вокруг Ирана

Москва4 мая Вести.Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что европейские союзники США по НАТО подтягивают логистическую и другую поддержку в район конфликта вокруг Ирана.

Об этом он сообщил в ходе визита на восьмой по счету саммит европейского политического сообщества в Армении.

Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапу сказал он во время общения с журналистами

По словам генсека, европейские страны "поняли послание" президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Рютте также отметил, что решение Трампа о выводе пяти тысяч военных США из Германии стало "разочарованием позицией европейских союзников по Ирану".

Как сообщалось, американский президент принял решение о выводе пяти тысяч военных США из Германии из-за того, что европейские союзники не проявляют должной активности в поддержке по иранскому вопросу.