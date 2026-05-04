Москва4 маяВести.Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что европейские союзники США по НАТО подтягивают логистическую и другую поддержку в район конфликта вокруг Ирана.
Об этом он сообщил в ходе визита на восьмой по счету саммит европейского политического сообщества в Армении.
Все больше европейских стран заранее размещают необходимую логистическую и другую поддержку, например, тральщики, минные тральщики вблизи театра военных действий, чтобы быть готовыми к следующему этапусказал он во время общения с журналистами
По словам генсека, европейские страны "поняли послание" президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.
Рютте также отметил, что решение Трампа о выводе пяти тысяч военных США из Германии стало "разочарованием позицией европейских союзников по Ирану".
Как сообщалось, американский президент принял решение о выводе пяти тысяч военных США из Германии из-за того, что европейские союзники не проявляют должной активности в поддержке по иранскому вопросу.