Москва11 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп вернулся к тактике выжидания в отношении Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации.

Не желая продолжать полномасштабную войну и настороженно относясь к дипломатическим переговорам, Трамп применяет выжидательный подход, который даст больше времени финансовым санкциям и американской блокаде морских портов Ирана для того, чтобы нанести экономический ущерб говорится публикации

Аналогичную тактику, пишет издание, активно продвигали помощники хозяина Белого дома. Вместе с тем некоторые специалисты указывают, что Иран может дать отпор при подобной тактике.

По мнению Эрика Брюера, который ранее работал в американской администрации и разведывательных ведомствах, занимаясь в том числе вопросами иранской ядерной программы, американская блокада Ирана может ухудшить и без того тяжелую экономическую ситуацию в исламской республике. Но в этом случае Тегеран не будет сидеть сложа руки, он даст отпор, добавил эксперт.

Иран доказал, что обладает более высоким болевым порогом, чем Соединенные Штаты. Я не вижу ничего, что бы указывало на изменения в этом. У США нет хороших вариантов, только плохие подытожил Брюер

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном вполсилы, в то время как экономическая ситуация в исламской республике якобы становится хуже из-за американской военно-морской блокады иранских портов. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты действуют "без лишнего шума".